Giroud hits first hattrick with Milan | Goal Collection | Round 36 | Serie A 2022/23

All the goals from round 36 | Serie A 2022/23

0:00 Goal Collection Round 36

0:06 Domenico Berardi, Sassuolo-Monza 1-0

0:23 Patrick Ciurria, Sassuolo-Monza 1-1

1:04 Matteo Pessina, Sassuolo-Monza 1-2

1:38 Marko Arnautovic, Cremonese-Bologna 0-1

2:07 Lewis Ferguson, Cremonese-Bologna 0-2

2:32 Stepan Posch, Cremonese-Bologna 0-3

2:53 Riccardo Orsolini, Cremonese-Bologna 0-4

3:34 Nicola Sansone, Cremonese-Bologna 0-5

4:09 Daniel Ciofani, Cremonese-Bologna 1-5

4:38 Darko Lazovic, Atalanta-Verona 0-1

5:09 Davide Zappacosta, Atalanta-Verona 1-1

5:43 Mario Pasalic, Atalanta-Verona 2-1

6:19 Rasmus Hojlund, Atalanta-Verona 3-1

6:53 Rafael Leao, Milan-Sampdoria 1-0

7:25 Fabio Quagliarella, Milan-Sampdoria 1-1

7:54 Olivier Giroud, Milan-Sampdoria 2-1

8:18 Olivier Giroud, Milan-Sampdoria 3-1

8:38 Brahim Diaz, Milan-Sampdoria 4-1

9:01 Olivier Giroud, Milan-Sampdoria 5-1

9:33 Luka Jovic, Torino-Fiorentina 0-1

9:57 Antonio Sanabria, Torino-Fiorentina 1-1

10:17 Frank Zambo Anguissa, Napoli-Inter 1-0

10:42 Romelu Lukaku, Napoli-Inter 1-1

11:05 Giovanni Di Lorenzo, Napoli-Inter 2-1

11:29 Gianluca Gaetano, Napoli-Inter 3-1

11:53 Ciro Immobile, Udinese-Lazio 0-1

12:10 Antonio Candreva, Roma-Salernitana 0-1

12:33 Stephan El Shaarawy, Roma-Salernitana 1-1

12:53 Boulaye Dia, Roma-Salernitana 1-2

13:22 Nemanja Matic, Roma-Salernitana 2-2

13:42 Francesco Caputo, Empoli-Juventus 1-0

13:59 Sebastiano Luperto, Empoli-Juventus 2-0

14:24 Francesco Caputo, Empoli-Juventus 3-0

14:48 Federico Chiesa, Empoli-Juventus 3-1

15:06 Roberto Piccoli, Empoli-Juventus 4-1

