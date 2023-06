ESPN FC’s Julien Laurens joins Gab Marcotti on the Gab & Juls Show to discuss some of the latest transfer rumours from around Europe.

0:00 Mason Mount to Man United

0:46 Guglielmo Vicario to Tottenham

1:52 Contract extensions at Real Madrid

2:58 Raphael Guerreiro to Bayern

3:39 Edin Dzeko to Fenerbahce

4:23 Arkadiusz Milik to Juventus

5:07 Xavi Simons to PSG

