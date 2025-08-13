Home Leagues Premier League Everton FC BREAKING: Everton sign Jack Grealish on season-long loan from Man City
BREAKING: Everton sign Jack Grealish on season-long loan from Man City
BREAKING: Everton sign Jack Grealish on season-long loan from Man City

Everton sign Jack Grealish on a season-long loan from Manchester City.

