Sergej Milinkovic-Savic scores a brace | Goal Collection | Round 37 | Serie A 2022/23

All the goals from round 37 | Serie A 2022/23

0:00 Goal Collection Round 37

0:06 Manolo Gabbiadini, Sampdoria-Sassuolo 1-0

0:26 Domenico Berardi, Sampdoria-Sassuolo 1-1

0:44 Matheus Henrique, Sampdoria-Sassuolo 1-2

0:59 Martin Erlic (OG), Sampdoria-Sassuolo 2-2

1:20 Marvin Zeegelaar, Salernitana-Udinese 0-1

1:41 Ilija Nestorovski, Salernitana-Udinese 0-2

2:05 Grigoris Kastanos, Salernitana-Udinese 1-2

2:22 Antonio Candreva, Salernitana-Udinese 2-2

2:47 William Troost-Ekong, Salernitana-Udinese 3-2

3:01 Przemysław Wisniewski (OG), Spezia-Torino 0-1

3:19 Samuele Ricci, Spezia-Torino 0-2

3:43 Ivan Ilic, Spezia-Torino 0-3

4:06 Yann Karamoh, Spezia-Torino 0-4

4:27 Stephan El Shaarawy, Fiorentina-Roma 0-1

4:54 Luka Jovic, Fiorentina-Roma 1-1

5:13 Jonathan Ikonè, Fiorentina-Roma 2-1

5:38 Romelu Lukaku, Inter-Atalanta 1-0

6:04 Nicolò Barella, Inter-Atalanta 2-0

6:26 Mario Pasalic, Inter-Atalanta 2-1

6:45 Lautaro Martinez, Inter-Atalanta 3-1

7:07 Andre Onana (OG), Inter-Atalanta 3-2

7:24 Adolfo Gaich, Verona-Empoli 1-0

7:44 Giangiacomo Magnani, Verona-Empoli 1-1

8:01 Victor Osimhen, Bologna-Napoli 0-1

8:21 Victor Osimhen, Bologna-Napoli 0-2

8:43 Lewis Ferguson, Bologna-Napoli 1-2

9:01 Lorenzo De Silvestri, Bologna-Napoli 2-2

9:18 Lorenzo Colombo, Monza-Lecce 0-1

9:36 Elseid Hysaj, Lazio-Cremonese 1-0

9:55 Sergej Milinkovic-Savic, Lazio-Cremonese 2-0

10:13 Pablo Galdames, Lazio-Cremonese 2-1

10:33 Manuel Lazzari, Lazio-Cremonese 2-2

10:53 Sergej Milinkovic-Savic, Lazio-Cremonese 3-2

11:13 Olivier Giroud, Juventus-Milan 0-1

This is the official channel for the Serie A, providing all the latest highlights, interviews, news and features to keep you up to date with all things Italian football.

Subscribe to the channel here! https://bit.ly/SERIEA_YT

Find out more about the Serie A at: http://www.legaseriea.it/en/

Questo è il canale ufficiale della Serie A, dove potrai avere accesso ai momenti salienti, alle interviste, alle notizie e alle funzionalità del momento per rimanere aggiornato sulle ultime novità del campionato.

Iscriviti qui al canale! https://bit.ly/SERIEA_YT

Per maggiori informazioni sulla Serie A: http://www.legaseriea.it/it