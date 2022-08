Rebic bags brace in season opener | Every Goal | Round 1 | Serie A 2022/23

All the goals from Round 1 | Serie A 2022/23

0:00 Every Goal – Round 1

0:05 Rodrigo Becao; Milan 0-1 Udinese

0:23 Theo Hernandez; Milan 1-1 Udinese

0:44 Ante Rebic; Milan 2-1 Udinese

01:02 Adam Masina; Milan 2-2 Udinese

1:22 Brahim Diaz; Milan 3-2 Udinese

1:45 Ante Rebic; Milan 4-2 Udinese

2:14 Rafael Toloi; Sampdoria 0-1 Sampdoria

2:38 Ademola Lookman; Sampdoria 0-2 Atalanta

3:04 Aleksey Miranchuk; Monza 0-1Torino

3:34 Antonio Sanabria; Monza 0-2 Torino

4:01 Dany Mota; Monza 1-2 Torino

4:24 Romelu Lukaku; Lecce 0-1 Inter

4:47 Assan Ceesay; Lecce 1-1 Inter

5:08 Denzel Dumfries; Lecce 1-2 Inter

5:26 Giacomo Bonaventura; Fiorentina 1-0 Cremonese

5:54 David Okereke; Fiorentina 1-1 Cremonese

6:10 Luka Jovic; Fiorentina 2-1 Cremonese

6:35 Matteo Bianchetti; Fiorentina 2-2 Cremonese

6:55 Rolando Mandragora; Fiorentina 3-2 Cremonese

7:15 Marko Arnautovic; Lazio 0-1 Bologna

7:34 Lorenzo De Silvestri (OG); Lazio 1-1 Bologna

7:55 Ciro Immobile; Lazio 2-1 Bologna

8:14 Mbala Nzola; Spezia 1-0 Empoli

8:34 Bryan Cristante; Salernitana 0-1 Roma

8:57 Kevin Lasagna; Verona 1-0 Napoli

9:16 Khvicha Kvaratskhelia; Verona 1-1 Napoli

9:35 Victor Osimhen; Verona 1-2 Napoli

9:53 Thomas Henry; Verona 2-2 Napoli

10:18 Piotr Zielinski; Verona 2-3 Napoli

10:43 Stanislav Lobotka; Verona 2-4 Napoli

11:08 Matteo Politano; Verona 2-5 Napoli

11:35 Angel Di Maria; Juventus 1-0 Sassuolo

12:01 Dusan Vlahovic; Juventus 2-0 Sassuolo

12:14 Dusan Vlahovic; Juventus 3-0 Sassuolo

