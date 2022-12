Pelé, soccer legend & 3-time World Cup champion with Brazil, dies at 82 | SportsCenter

ESPN’s Fernando Palomo discusses the legacy Pele leaves behind as both a soccer player and a global ambassador.

#ESPN

✔️Subscribe to ESPN+ http://espnplus.com/youtube

✔️ Get the ESPN App: http://www.espn.com/espn/apps/espn

✔️Subscribe to ESPN on YouTube: http://es.pn/SUBSCRIBEtoYOUTUBE

✔️ Subscribe to NBA on ESPN on YouTube: http://bit.ly/SUBSCRIBEtoNBAonESPN

✔️ Watch ESPN on YouTube TV: http://es.pn/YouTubeTV