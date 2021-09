Inter 2-2 Atalanta | 90 minuti di fuoco a San Siro | Serie A TIM 2021/22

Inter e Atalanta non riescono a superarsi nell’avvincente sfida del Meazza. Al goal di Lautaro rispondono un gran Malinovskyi e il capitano Toloi con i Nerazzurri che riagguantano il pareggio nel secondo tempo grazie a Edin Dzeko. Nel finale Dimarco sbaglia un rigore con un goal annullato a Piccoli. | Serie A TIM 2021/22

This is the official channel for the Serie A, providing all the latest highlights, interviews, news and features to keep you up to date with all things Italian football.

Subscribe to the channel here! https://bit.ly/SERIEA_YT

Find out more about the Serie A at: http://www.legaseriea.it/en/

Questo è il canale ufficiale della Serie A, dove potrai avere accesso ai momenti salienti, alle interviste, alle notizie e alle funzionalità del momento per rimanere aggiornato sulle ultime novità del campionato.

Iscriviti qui al canale! https://bit.ly/SERIEA_YT

Per maggiori informazioni sulla Serie A: http://www.legaseriea.it/it