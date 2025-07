Enzo Maresca Post-match Conference – Chelsea v PSG | FCWC FINAL

Up next

Enzo Maresca EXPLAINS Chelsea’s ‘FANTASTIC REACTION’ as they TRASHED PSG in the FCWC FINAL.

🍵 If you are enjoying our content, you could buy us a coffee by becoming a member of the TJ Sports USA Club: https://www.youtube.com/channel/UCFLOANgADWdlExFjUU_mjGw/join

🚨 ENJOYING our content? Don’t forget to SUBSCRIBE❗

🤾‍♀️ Check out the best of WOMEN’s sports 👇

👑 TJ Sports Queens: https://www.youtube.com/@TJSportsQueens?sub_confirmation=1

🔥 Looking for Sports Videos in Spanish? Visit our Spanish channels 👇

🏎️ Formula 1 – https://www.youtube.com/@F247Oficial?sub_confirmation=1

🏅 TJ Sports – https://www.youtube.com/TJSports?sub_confirmation=1

🏀 Basketbolismo – https://www.youtube.com/@Basketbolismo?sub_confirmation=1

🏈 Footballismo – https://www.youtube.com/@Footballismo?sub_confirmation=1

⚾ Beisbolismo – https://www.youtube.com/@Beisbolismo?sub_confirmation=1

⚽ eMeLeSeros – https://www.youtube.com/@eMeLeSeros?sub_confirmation=1

🤼‍♂️ Lucha Wrestling – https://www.youtube.com/@TJSportsLuchaWrestling?sub_confirmation=1

🎮 Game with us 👇

🕹️ Gaming – https://www.youtube.com/@TJSports_Gaming?sub_confirmation=1

📺 Videos from the Liga MX 👇

🌮 Mexican Soccer League – https://www.youtube.com/@MexicanSoccerLeague?sub_confirmation=1

🗣️ Sports videos in their original language 👇

🌎 TJ Sports: Extra! – https://www.youtube.com/@TJSportsExtra?sub_confirmation=1

👨‍💻 Follow us on Social Media

● IG: https://www.instagram.com/TJSportsUSA

● FB: https://www.facebook.com/TJSportsUSA

● Twitter: https://twitter.com/TJSportsUSA

✔️ Subscribe for new uploads every day!

#TJSportsUSA #EnzoMaresca #Maresca #Chelsea #ChelseaFC #ChelseaFootball #ChelseaFootballClub #FIFAWorldCup #FIFAWorldCup2025 #ClubWorldCup #ClubWorldCup2025 #ChelseaNews