Champions League groups draw reaction IN FULL: Lewandowski’s Barcelona to face Bayern | ESPN FC

ESPN FC’s Gab Marcotti, Julien Laurens and Rodrigo Faez break down all eight groups in the 2022/23 UEFA Champions League. Groups timestamped below.

0:00 Group A: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers

3:38 Group B: Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Club Brugge

6:39 Group C: Bayern Munich, Barcelona, Inter Milan, Viktoria Plzen

9:56 Group D: Eintracht Frankfurt, Tottenham Hotspur, Sporting, Marseille

13:57 Group E: AC Milan, Chelsea, FC Salzburg, Dinamo Zagreb

15:57 Group F: Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic

19:29 Group G: Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund, FC Copenhagen

22:33 Group H: PSG, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa

