BREAKING: Real Madrid appear to walk away from Kylian Mbappe deal as negotiations breakdown

► Subscribe to Sky Sports News: http://bit.ly/SkySportsNewsSub

Real Madrid appear to have lost interest in signing PSG’s superstar, Kylian Mbappe, this summer. PSG did not respond to Real Madrid by 5pm on August 30th for Madrid’s €170m plus €10m offer.

#SkySportsNews #SkySports #KylianMbappe

More from Sky Sports on YouTube:

► Sky Sports Retro: http://bit.ly/SkySportsRetroSub

► Sky Sports: http://bit.ly/SkySportsSub

► Sky Sports Football: http://bit.ly/SSFootballSub

► Sky Sports Boxing: http://bit.ly/SSBoxingSub

► Sky Sports F1: http://bit.ly/SubscribeSkyF1

► Sky Sports Cricket: http://bit.ly/SubscribeSkyCricket

► Sky Sports Golf: https://bit.ly/SubscribeSkySportsGolf