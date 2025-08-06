Home Leagues Premier League Newcastle United BREAKING: Alexander Isak instructed to train away from first-team squad amid Liverpool interest
Newcastle United

Alexander Isak will train away from the Newcastle United main group today.

He’s been told to report late afternoon and train/recover on his own.

