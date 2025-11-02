Home Leagues La Liga Barcelona Barcelona vs. Elche Full Match | 2 November 2025
Barcelona vs. Elche Full Match | 2 November 2025
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Verona vs Inter Milan Full Match | 2 November 2025

Cancel
Multi-Links
1st half 2nd half
BarcelonaFull Match ReplayLa Liga

Barcelona vs. Elche Full Match | 2 November 2025

Full match coverage of the Barcelona vs. Elche Spanish Laliga matchday 11

Previous Video

EXCLUSIVE: Trent Alexander-Arnold talks leaving Liverpool, life in Madrid & Anfield return 🧨 YOU:CL

Next Video
Serie a full match

Verona vs Inter Milan Full Match | 2 November 2025

Top