Home Leagues Premier League Which Premier League side won the transfer window? | Deadline Day
Which Premier League side won the transfer window? | Deadline Day
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

EVERY Angle of Unstoppable Dominik Szoboszlai Free-Kick! | Liverpool vs Arsenal

Cancel
Premier LeagueTransfer News

Which Premier League side won the transfer window? | Deadline Day

- LUD:

► Subscribe to Sky Sports News: http://bit.ly/SkySportsNewsSub
► Watch Sky Sports: https://bit.ly/BuySkySports

Sue Smith, Kris Boyd, Clinton Morrison and Michael Dawson discuss the transfer window just after the deadline passed in England at 7pm.

#SkySportsNews #SkySports #transferwindow

► For the latest developments on this story: https://qrcode.skysports.com/skysports/topstories
► For the latest transfer news: https://qrcode.skysports.com/skysports/TransferCentre

More from Sky Sports on YouTube:

► Sky Sports: http://bit.ly/SkySportsSub
► Sky Sports Boxing: http://bit.ly/SSBoxingSub
► Sky Sports Cricket: http://bit.ly/SubscribeSkyCricket
► Sky Sports Darts: https://bit.ly/SubSkySportsDarts
► Sky Sports Football: http://bit.ly/SSFootballSub
► Sky Sports F1: http://bit.ly/SubscribeSkyF1
► Sky Sports Golf: https://bit.ly/SubscribeSkySportsGolf
► Sky Sports Premier League: https://bit.ly/SubscribeSkySportsPL
► Sky Sports Retro: http://bit.ly/SkySportsRetroSub
► Sky Sports WSL: https://bit.ly/SubscribeSkySportsWSL

► TikTok: https://www.tiktok.com/@skysportsnews
► X: https://x.com/SkySportsNews
► Website: https://www.skysports.com

► To enquire about licensing Sky Sports content, you can find out more here: https://www.skysports.com/more-sports/news/31754/11434270/license-sky-sports-footage

Previous Video
The BEST of Yoane Wissa

The BEST of Yoane Wissa

Next Video
EVERY Angle of Unstoppable Dominik Szoboszlai Free-Kick! | Liverpool vs Arsenal

EVERY Angle of Unstoppable Dominik Szoboszlai Free-Kick! | Liverpool vs Arsenal

Top