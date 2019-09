Watch UEFA Champions League Highlights full show from BT Sport on 17th September 2019

UEFA Champions League 2019/2020 – Matchday 1 Highlights

– Olympique Lyonnais vs Zenit

– Internazionale vs Slavia Praha

– Chelsea vs Valencia

– Ajax vs Lille

– Benfica vs RB Leipzig

– Borussia Dortmund vs Barcelona

– Napoli vs Liverpool

– Salzburg vs Genk