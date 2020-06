Dortmund’s match-winner, Bayern’s star up front and the youngest scorer in Bundesliga history feature in our compilation. Watch the top 5 goals on Matchday 30 from Borussia Dortmund’s Emre Can, Bayern München’s Serge Gnabry, Schalke’s Jonjoe Kenny, Leverkusen’s Florian Wirtz and Anthony Modeste of 1. FC Köln.