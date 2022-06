The best goals of the season | Top 30 Goals | Highlights of the season | Serie A 2021/22

A collection of the best strikes of the campaign | Serie A 2021/22

0:00 Top 30 Goals

0:05 30. Ismael Bennacer (Cagliari-Milan)

0:39 29. Paulo Dybala (Roma-Juventus)

1:04 28. Ivan Perisic (Bologna-Inter)

1:34 27. Dries Mertens (Napoli-Lazio)

2:05 26. Riccardo Saponara (Fiorentina-Milan)

2:37 25. Luis Muriel (Torino-Atalanta)

3:06 24. David Okereke (Empoli-Venezia)

3:41 23. Hakan Calhanoglu (Inter-Cagliari)

4:17 22. Dusan Vlahovic (Juventus-Hellas Verona)

4:51 21. Victor Osimhen (Napoli-Fiorentina)

5:17 20. Pedro Rodriguez (Lazio-Napoli)

5:49 19. Ruslan Malinovskyi (Atalanta-Juventus)

6:17 18. Simone Verdi (Salernitana-Spezia)

6:44 17. Olivier Giroud (Inter-Milan)

7:15 16. Domenico Berardi (Bologna-Sassuolo)

7:51 15. Daniele Verde (Sassuolo-Spezia)

8:22 14. Balde Keita (Sassuolo-Cagliari)

8:55 13. Arthur Cabral (Napoli-Fiorentina)

9:28 12. Davide Faraoni (Hellas Verona-Roma)

10:02 11. Lorenzo Pellegrini (Hellas Verona-Roma)

10:28 10. Giovanni Simeone (Hellas Verona-Juventus)

11:02 9. Marcelo Brozovic (Inter-Roma)

11:40 8. Luis Alberto (Lazio-Sampdoria)

12:14 7. Nahuel Molina (Udinese-Cagliari)

12:46 6. Gianluca Scamacca (Milan-Sassuolo)

13:13 5. Lautaro Martinez (Inter-Atalanta)

13:43 4. Joao Pedro (Cagliari-Torino)

14:07 3. Lorenzo Pellegrini (Roma-Lazio)

14:41 2. Antonio Candreva (Sampdoria-Udinese)

15:08 1. Theo Hernandez (Milan-Atalanta)

