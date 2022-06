START, BENCH or SELL: Wright, Henry & Bergkamp? 👀 | ESPN FC Extra Time

Dan Thomas, Craig Burley, Shaka Hislop, Stewart Robson and Julien Laurens are back to answer your questions on today’s latest edition of ESPN FC Extra Time.

0:00 Julien Laurens’ charity match

3:17 Shaka, The Critic

4:18 Contract restrictions on holiday

9:13 Rating Arsenal’s summer signings

10:14 Matt Turner’s future

13:15 Tyler Adams to Leeds?

14:52 Your biggest contract’s worth in today’s market?

18:21 Start, Bench, Sell: Ian Wright, Thierry Henry and Dennis Bergkamp

✔ Subscribe to ESPN+: http://espnplus.com/soccer/youtube

✔ Subscribe to ESPN FC on YouTube: http://bit.ly/SUBSCRIBEtoESPNFC

#espnfc #extratime