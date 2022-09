SIDEMEN CHARITY MATCH 2022 (Goals & Highlights)

Donate here: https://donate.stripe.com/8wM5nNgSz8G10Hm288

🍗: Order food NOW at: https://www.eatsides.com/

🎥: Access exclusive content at: https://www.sideplus.com/

🍹: XIX Vodka: https://www.xixvodka.com/

👉🏻: Subscribe to our Reacts Channel: https://www.youtube.com/SidemenReacts 👈🏻

👕: Sidemen Clothing: http://www.sidemenclothing.com

👉🏻 Subscribe to our 2nd Channel: https://www.youtube.com/MoreSidemen 👈🏻

📸: Sidemen Instagram: http://www.instagram.com/Sidemen

🐤: Sidemen Twitter: http://www.twitter.com/Sidemen

✏️: SUBMIT A #SidemenSunday IDEA HERE

https://forms.gle/JDuGrSzM4F6mdo6D9

———————————————————————————————————————–

▶️ SIDEMEN ◀️

🔵 JOSH (Zerkaa)

● http://www.youtube.com/Zerkaa

● http://www.youtube.com/ZerkaaPlays

● http://www.instagram.com/Zerkaa

● http://www.twitter.com/ZerkaaHD

🔴 HARRY (W2S)

● http://www.youtube.com/W2S

● http://www.youtube.com/W2SPlays

● http://www.instagram.com/Wroetoshaw

● http://www.twitter.com/Wroetoshaw

🔵 VIK (Vikkstar123)

● http://www.youtube.com/Vikkstar123

● http://www.youtube.com/Vikkstar123HD

● http://www.youtube.com/VikkstarPlays

● http://www.instagram.com/Vikkstagram

● http://www.twitter.com/Vikkstar123

🔴 JJ (KSI)

● http://www.youtube.com/KSI

● http://www.youtube.com/KSIOlajidebtHD

● http://www.instagram.com/KSI

● http://www.twitter.com/KSIOlajidebt

🔵 TOBI (Tobjizzle)

● http://www.youtube.com/TBJZL

● http://www.youtube.com/Editingaming

● http://www.instagram.com/Tobjizzle

● http://www.twitter.com/Tobjizzle

🔴 ETHAN (Behzinga)

● http://www.youtube.com/Behzinga

● http://www.youtube.com/Beh2inga

● http://www.instagram.com/Behzingagram

● http://www.twitter.com/Behzinga

🔵 SIMON (Miniminter)

● http://www.youtube.com/Miniminter

● http://www.youtube.com/MM7Games

● http://www.instagram.com/Miniminter

● http://www.twitter.com/Miniminter