Neymar Jr ➡ Best Brazilian Player in 2022

Samba Gold 2022 – Neymar Jr is officially the best Brazilian player in Europe

Samba d’or 2022 – Neymar Jr est officiellement le meilleur joueur brésilien évoluant en Europe

➡ Scored, or provided an assist in 13 consecutive matches, all comps combined

➡ Scored against every single team in Ligue 1

➡ Currently the highest assist provider in Ligue 1

Neymar Jr was deservedly awarded the 2022 Samba Gold

➡ Buteur ou passeur durant 13 matches consécutifs, toutes compétitions confondues

➡ Buteur face à toutes les équipes de Ligue 1 qu’il a rencontré

➡ Actuellement meilleur passeur de Ligue 1

Neymar Jr a bien mérité le Samba d’Or 2022

