Napoli just can’t stop scoring | Every Goal | Round 9 | Serie A 2022/23

All the goals from Round 9 | Serie A 2022/23

0:00 Every Goal Round 9

0:06 Edin Dzeko; Sassuolo-Inter 0-1

0:24 Davide Frattesi; Sassuolo-Inter 1-1

0:40 Edin Dzeko; Sassuolo-Inter 1-2

0:55 Fikayo Tomori; Milan-Juventus 1-0

1:14 Brahim Diaz; Milan-Juventus 2-0

1:44 Nicolas Dominguez; Bologna-Sampdoria 1-0

2:11 Flip Djuricic; Bologna-Sampdoria 1-1

2:33 Mattia Destro; Torino-Empoli 0-1

2:55 Sasa Lukic; Torino-Empoli 1-1

3:19 Carlos Augusto; Monza-Spezia 1-0

3:40 Pablo Mari; Monza-Spezia 2-0

3:55 Krzysztof Piatek; Salernitana-Verona 1-0

4:16 Fabio Depaoli; Salernitana-Verona 1-1

4:31 Boulaye Dia; Salernitana-Verona 2-1

4:51 Ademola Lookman; Udinese-Atalanta 0-1

5:10 Luis Muriel; Udinese-Atalanta 0-2

5:23 Gerard Deulofeu; Udinese-Atalanta 1-2

5:37 Nehuen Perez; Udinese-Atalanta 2-2

5:55 Matteo Politano; Cremonese-Napoli 0-1

6:10 Cyriel Dessers; Cremonese-Napoli 1-1

6:32 Giovanni Simeone; Cremonese-Napoli 1-2

6:50 Hirving Lozano; Cremonese-Napoli 1-3

7:12 Mathias Olivera; Cremonese-Napoli 1-4

7:30 Chris Smalling; Roma-Lecce 1-0

7:47 Gabriel Strefezza; Roma-Lecce 1-1

8:06 Paulo Dybala; Roma-Lecce 2-1

8:20 Matias Vecino; Fiorentina-Lazio 0-1

8:33 Mattia Zaccagni; Fiorentina-Lazio 0-2

8:55 Luis Alberto; Fiorentina-Lazio 0-3

9:15 Ciro Immobile; Fiorentina-Lazio 0-4

