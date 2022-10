MATCH HIGHLIGHTS | WOLVES 1-0 NOTTINGHAM FOREST | PREMIER LEAGUE

Highlights as Nottingham Forest suffered a 1-0 defeat away at Molineux.

Goals: Neves (56) Penalty

👉 Subscribe to the official Nottingham Forest YouTube channel: www.youtube.com/NFFCTube

Follow Nottingham Forest on Instagram: http://instagram.com/officialnffc

Follow Nottingham Forest on Facebook: https://www.facebook.com/officialnffc

Follow Nottingham Forest on TikTok: https://www.tiktok.com/@officialnffc

Follow Nottingham Forest on Twitter: https://twitter.com/NFFC

Sign up to Forest TV: https://www.nottinghamforest.co.uk/vi…

Visit the Official Website: http://www.nottinghamforest.co.uk

#nffc #premierleague