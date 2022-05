Inter continue their defence of the title in Udine | Every Goal | Round 35 | Serie A 2021/22

All the goal from Round 35 | Serie A 2021/22

00:00 – 00:07 – Every Goal Round 35

00:07 – 00:26 – Antonin Barak, Cagliari – H. Verona 0-1

00:26 – 00:53 – Gianluca Caprari, Cagliari – H. Verona 0-2

00:53 – 01:14 – Joao Pedro, Cagliari – H. Verona 1-2

01:14 – 01:43 – Kalidou Koulibaly, Napoli – Sassuolo 1-0

01:43 – 01:58 – Victor Osihmen, Napoli – Sassuolo 2-0

01:58 – 02:24 – Hirving Lozani, Napoli – Sassuolo 3-0

02:24 – 02:49 – Dries Mertens, Napoli – Sassuolo 4-0

02:49 – 03:14 – Dries Mertens, Napoli – Sassuolo 5-0

03:14 – 03:39 – Amir Rrahmani, Napoli – Sassuolo 6-0

03:39 – 04:09 – Maxime Lopez, Napoli – Sassuolo 6-1

04:09 – 04:40 – Abdelhamid Sabiri, Sampdoria – Genoa 1-0

04:40 – 05:04 – Kelvin Amian, Spezia – Lazio 1-0

05:04 – 05:19 – Ciro Inmobile, Spezia – Lazio 1-1

05:19 – 05:44 – Kevin Agudelo, Spezia – Lazio 2-1

05:44 – 06:04 – Ivan Provedel , Spezia – Lazio 2-2

06:04 – 06:24 – Petko Hristov, Spezia – Lazio 3-2

06:24 – 06:48 – Segej Milinkovic, Spezia – Lazio 3-3

06:48 – 07:16 – Francesco Acerbi, Spezia – Lazio 3-4

07:16 – 07:36 – Leonardo Bonucci, Juventus – Venezia 1-0

07:36 – 08:01 – Mattia Aramu, Juventus – Venezia 1-1

08:01 – 08:21 – Leonardo Bonucci, Juventus – Venezia 2-1

08:21 – 08:43 – Szymon Zurkowski, Empoli – Torino 1-0

08:43 – 08:57 – Andrea Belotti, Empoli – Torino 1-1

08:57 – 09:12 – Andrea Belotti, Empoli – Torino 1-2

09:12 – 09:27 – Andrea Belotti, Empoli – Torino 1-3

09:27 – 09:47 – Rafael Leao, Milan – Fiorentina 1-0

09:47 – 10:07 – Ivan Perisic, Udinese – Inter 0-1

10:07 – 10:22 – Lautaro Martinez, Udinese – Inter 0-2

10:22 – 10:42 – Ignacio Pussetto, Udinese – Inter 1-2

10:42 – 11:04 – Lourenco Ederson, Atalanta – Salernitana 0-1

11:04 – 11:26 -Mario Pasalic, Atalanta – Salernitana 1-1

