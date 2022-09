Highlights Week 5 – Ligue 1 Uber Eats / 2022-2023

Week 5 highlights.The best actions and goals of Ligue 1 Uber Eats in video.

Ligue 1 Uber Eats – Season 2022/2023 – Week 5

ANGERS SCO – STADE DE REIMS (2-4)

RC LENS – FC LORIENT (5-2)

LOSC LILLE – OGC NICE (1-2)

OLYMPIQUE LYONNAIS – AJ AUXERRE (2-1)

OLYMPIQUE DE MARSEILLE – CLERMONT FOOT 63 (1-0)

AS MONACO – ESTAC TROYES (2-4)

MONTPELLIER HÉRAULT SC – AC AJACCIO (2-0)

STADE RENNAIS FC – STADE BRESTOIS 29 (3-1)

RC STRASBOURG ALSACE – FC NANTES (1-1)

TOULOUSE FC – PARIS SAINT-GERMAIN (0-3)

Goals : Marshall MUNETSI (23′ – SdR) / Junya ITO (45′ +1 – SdR) / Sofiane BOUFAL (59′ pen – SCO) / Adrien HUNOU (67′ – SCO) / Folarin BALOGUN (70′ pen – SdR) / Alexis FLIPS (90′ – SdR) / / / Mateus CARDOSO LEMOS MARTINS (29′ – OL) / Karl TOKO EKAMBI (72′ – OL) / Mathias AUTRET (80′ – AJA) / / Guillermo MARIPAN (11′ – ASM) / Florian TARDIEU (22′ pen – ESTAC) / Wilson ODOBERT (45′ +3 – ESTAC) / Mama Samba BALDÉ (48′ – ESTAC) / Youssouf FOFANA (63′ – ASM) / Yoann SALMIER (78′ – ESTAC) / Arnaud NORDIN (28′ – MHSC) / Sepe Elye WAHI (77′ – MHSC) / / Habib DIALLO (28′ – RCSA) / Mostafa Mohamed Ahmed ABDALLA (85′ – FCN) /

Red cards : Jens CAJUSTE (65′ – STADE DE REIMS) /////Guillermo MARIPAN LOAYZA (44′ – AS MONACO) /Romain HAMOUMA (37′ – AC AJACCIO) /Jonas OMLIN (45′ – MONTPELLIER HÉRAULT SC) ///

Follow us on Youtube : https://www.youtube.com/subscription_center?add_user=ligue1fr

Follow us on Instagram : https://instagram.com/ligue1ubereats/

Follow us on Twitter : https://twitter.com/Ligue1UberEats

Follow us on Facebook : https://fb.com/Ligue1UberEats

Follow us on Ligue1.fr : https://www.ligue1.com

Follow us on Twitch : https://www.twitch.tv/ligue1ubereats

Follow us on Tiktok : https://www.tiktok.com/@ligue1ubereats?lang=en