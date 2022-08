Highlights Week 4 – Ligue 1 Uber Eats / 2022-2023

Week 4 highlights.The best actions and goals of Ligue 1 Uber Eats in video.

Ligue 1 Uber Eats – Season 2022/2023 – Week 4

AC AJACCIO – LOSC LILLE (1-3)

AJ AUXERRE – RC STRASBOURG ALSACE (1-0)

STADE BRESTOIS 29 – MONTPELLIER HÉRAULT SC (0-7)

RC LENS – STADE RENNAIS FC (2-1)

FC LORIENT – CLERMONT FOOT 63 (2-1)

FC NANTES – TOULOUSE FC (3-1)

OGC NICE – OLYMPIQUE DE MARSEILLE (0-3)

PARIS SAINT-GERMAIN – AS MONACO (1-1)

STADE DE REIMS – OLYMPIQUE LYONNAIS (1-1)

ESTAC TROYES – ANGERS SCO (3-1)

Goals : Yusuf YAZICI (17′ – LOSC) / Jonathan BAMBA (43′ – LOSC) / Tiago DJALO (67′ – LOSC) / Cyrille Barros BAYALA (84′ – ACA) / Gaetan PERRIN (29′ – AJA) / Faitout MAOUASSA (6′ – MHSC) / Sepe Elye WAHI (10′ – MHSC) / Wahbi KHAZRI (11′ – MHSC) / Nicolas COZZA (25′ – MHSC) / Sepe Elye WAHI (31′ – MHSC) / Valère GERMAIN (64′ – MHSC) / Valère GERMAIN (84′ – MHSC) / Seko FOFANA (66′ – RCL) / Ikoma-Loïs OPENDA (70′ – RCL) / Gaëtan LABORDE (90′ +1 – SRFC) / Terem Igobor MOFFI (24′ pen – FCL) / Terem Igobor MOFFI (41′ – FCL) / Muhammed Cham SARACEVIC (70′ – CF63) / Zakaria ABOUKHLAL (15′ – TFC) / Evann GUESSAND (50′ – FCN) / Mostafa Mohamed Ahmed ABDALLA (56′ – FCN) / Moses SIMON (61′ – FCN) / Alexis-Alejandro SANCHEZ SANCHEZ (10′ – OM) / Nuno-Albertino VARELA TAVARES (37′ – OM) / Alexis-Alejandro SANCHEZ SANCHEZ (42′ – OM) / / Junya ITO (24′ – SdR) / Moussa DEMBELE (86′ – OL) / Renaud RIPART (12′ – ESTAC) / Mama Samba BALDÉ (62′ – ESTAC) / Loïs DIONY (68′ – SCO) / Wilson ODOBERT (82′ – ESTAC)

Red cards : //Pierre LEES-MELOU (50′ – STADE BRESTOIS 29) //Vivaldo BORGES DOS SANTOS NETO (48′ – CLERMONT FOOT 63) ////Dion LOPY (63′ – STADE DE REIMS) /Batista MENDY (20′ – ANGERS SCO)

