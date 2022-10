#VSPORTS #LigaPortugalbwin #LigaPortugal

O Benfica venceu o FC Porto no Dragão, por 1-0, no jogo inaugural da 10.ª jornada da Liga Portugal bwin. Rafa foi o autor do único golo do clássico.

