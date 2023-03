ESPN FC’s Julien Laurens joins Gab Marcotti on the Gab & Juls Show react to Barcelona’s 2-1 win over Real Madrid in El Clasico and discuss why the title race is over for Real Madrid.

✔ Subscribe to ESPN+: http://espnplus.com/soccer/youtube

✔ Subscribe to ESPN FC on YouTube: http://bit.ly/SUBSCRIBEtoESPNFC