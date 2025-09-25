EFL Carabao Cup Highlights – 25 September 2025
Loading advertisement...
Up next
Crvena Zvezda vs Celtic Full Match – Europa League | 24 September 2025
EFL Carabao Cup Highlights – 25 September 2025
Action from the 2025-26 EFL Carabao Cup Third Round including Newcastle United v Bradford City, Huddersfield Town v Manchester City, Barnsley v Brighton, Port Vale v Arsenal, Crystal Palace v Millwall, Wolves v Everton, Liverpool v Southampton, Brentford v Aston Villa, and Tottenham Hotspur v Doncaster Rovers.