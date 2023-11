Brasil 0-1 Argentina: Resumen Extendido | Highlights | Melhores momentos CONMEBOL Eliminatorias

Relive the Epic Clash: Brazil 0-1 Argentina | In this thrilling World Cup Qualifier at Maracanã Stadium, witness the historic moment as Argentine Centre back Nicolas Otamendi netted the winning goal in the 63rd minute, sealing the fate of the match.

The intensity continued as Brazil’s Joelinton saw a red card in the 81st minute, adding drama to the spectacle.

____

Revive el Enfrentamiento Épico: Brasil vs Argentina 0-1 | ⚽️ En este emocionante Clasificatorio para la Copa Mundial en el Estadio Maracaná, sé testigo del momento histórico en el que el defensa central argentino Nicolás Otamendi marcó el gol ganador en el minuto 63, sellando el destino del partido.

La intensidad continuó cuando Joelinton de Brasil vio la tarjeta roja en el minuto 81, agregando drama al espectáculo. Acompáñanos para analizar los momentos destacados, las jugadas cruciales y explorar la importancia de la primera derrota de Brasil en un Clasificatorio para la Copa del Mundo en casa.

_____

Reviva o Confronto Épico: Brasil vs Argentina 0-1 | ⚽️ Neste emocionante Clasificatório para a Copa do Mundo no Estádio do Maracanã, testemunhe o momento histórico em que o zagueiro argentino Nicolás Otamendi marcou o gol da vitória no minuto 63, selando o destino da partida.

A intensidade continuou quando Joelinton, do Brasil, recebeu um cartão vermelho no minuto 81, adicionando drama ao espetáculo. Junte-se a nós para analisar os destaques, as jogadas cruciais e explorar a importância da primeira derrota do Brasil em um Clasificatório para a Copa do Mundo em casa.

